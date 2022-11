Mondiali 2022 | oggi tocca all’Argentina | in serata la Francia | Calendario delle partite | diretta tv | risultati e ascolti

(Di martedì 22 novembre 2022)64, 32 squadre, 8 gironi: dove e quando seguire i match, vedere ie scoprire glitv di ogni singolo incontro? Qui su DavideMaggio.it tutto quello che c’è da sapere suidi calcio in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre, garantiti dalla Rai sulle reti Rai 1, Rai 2 e Rai Sport, insieme allo streaming (Rai Play) e alla radio (Rai Radio 1). Ecco ilcompleto.di, martedì 22 novembre Argentina-Arabia Saudita: ore 11.00, Rai 2 Telecronaca: Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni Risultato: ?: ? Danimarca-Tunisia: ore 14.00, Rai 2 Telecronaca: Luca De ...

Debuttano l'Argentina di Lionel Messi, contro l'Arabia Saudita, e la Francia campione in carica, contro ...Altro infortunio di spicco aiin Qatar. Tra le fila della Germania, infatti, si è fermato Leroy Sané . L'attaccante del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, infatti, si è fermato durante l'ultimo allenamento, quello ...Rai 1 e Rai 2 cambiano la programmazione per fare spazio ai mondiali 2022, come avrete visto già domenica e lunedì. E alcuni dei programmi più seguiti vengono spostati, altri accorciati, altri ...Che strano compagno di viaggio è il tempo. Il tempo che il 22enne Timothy Weah prende alla difesa del Galles, riuscendo in ciò che a papà George non era riuscito mai, nonostante il Pallone… Leggi ...