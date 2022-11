Mondiali 2022 | Francia finalmente in campo | Deschamps sogna il bis nonostante la sfortuna

(Di martedì 22 novembre 2022) Lafa quadrato e spera di aver definitivamente chiuso con lasi presenta in Qatar da campione in carica ma nel lungo viaggio verso il Qatar ha perso almeno tre pedine fondamentali del suo schieramento. Rispetto alla...

La freschezza degli Stati Uniti annullata dalla tenacia del Galles che tornava nella fase finale di un Mondiale 64 anni dopo la prima e unica partecipazione nel 1958. Il pareggio è stato il frutto ...Oltre a trasmettere Live le dirette delle varie gare dei, il servizio Rai permette in maniera del tutto gratuita di riguardare le azioni salienti in streaming. Alla luce dei tanti ...(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Non è stato un buon primo tempo ad essere onesti, loro hanno giocato bene e noi abbiamo giocato male". E' quanto ha ammesso la stella del Galles Gareth Bale al termine del ...Si è giocato quasi un intero supplementare dopo 14 minuti di recupero nel primo tempo e 10 nella ripresa, allungati per un rigore assegnato al Var al 100' sul… Leggi ...