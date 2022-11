MJF | “Potrei piangere parlando di Wrestling | ne sono ossessionato”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 22 novembre 2022) Maxwell Jacob Friedman è senza ombra di dubbio una calamita per le attenzioni dei fan in questo periodo. Questo grazie ad una capacità al microfono che non ha eguali, una discreta abilità nel ring e una perseveranza (di cui ne avremmo più bisogno oggi) nel perpetuare la sua “personalità” dentro e fuori il ring. Queste lodi tributategli dal mondo del pro-MJF le riconosce, e sa di essere “one of a kind”, tanto che quando non si parla di lui, ne resta infastidito. Rubare la scena MJF è tornato in AEW nel PPV All Out 2022. Questo rientro non è stato indolore per i fan, poiché lunghe e complesse pare siano state le trattative tra la federazione e l’atleta che più volte aveva dichiarato di essere in disaccordo con Tony Khan e di voler andare da chi pagasse di più, alludendo ad un possibile flirt con la WWE. Tuttavia nonostante il tribolato rientro ad ...