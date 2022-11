Mistero Lukaku | Martinez si schiera | ' Ecco quando potrebbe giocare'

(Di martedì 22 novembre 2022) La partita contro il Canada, la prima a Qatar 2022 del Belgio, che segnerà anche il ritorno dei centroamericani alla fase finale di un Mondiale 36 anni dopo l'ultima volta, non sarà l'occasione per ...

... la prima a Qatar 2022 del Belgio, che segnerà anche il ritorno dei centroamericani alla fase finale di un Mondiale 36 anni dopo l'ultima volta, non sarà l'occasione per Romeluper avvicinare ...Da Barella a Mikhtaryan, da Dzeko al ritorno di: sono tante le note liete dell'Inter di ... anche 'a corto muso', col Lecce di Baroni che non vince da cinque turni e convive colUmtiti, ...Alla vigilia del debutto al Mondiale il ct del Belgio ha parlato delle condizioni dell'attaccante dell'Inter, sicuro assente contro il Canada ...