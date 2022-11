Missili in Polonia | licenziato il giornalista americano che ha dato la notizia | ecco perché

Il Post

... un villaggio polacco vicino al confine con l'Ucraina, James LaPorta, 35 anni, aveva citato "un alto funzionario dell'intelligence Usa" secondo il quale "russi erano caduti in...Il missile che il 15 novembre è atterrato nei terreni agricoli dellaorientale, uccidendo due persone e ferendone tre, ha provocato una grave crisi ...per le vanterie iraniane sui... Come è dilagato il falso allarme sui missili contro la Polonia 'Missile russo in Polonia', licenziato reporter Ap. Aveva scritto che c'era Mosca dietro all'esplosione a Przewodow. Gazprom minaccia il taglio di flussi di gas attraverso l'Ucraina. Ma Kiev replica: ...James LaPorta, il reporter 35enne dell'agenzia americana Associated Press che aveva scritto che il missile caduto in Polonia la settimana scorso era russo è stato licenziato.