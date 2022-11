Milo Manara contro Elon Musk | “Che dite se gli faccio causa e gli chiedo 44 milioni? Così ricompro Twitter”

(Di martedì 22 novembre 2022). Motivo del contendere un meme realizzato dall’uomo più ricco del mondo, amministratore delegato di, su un disegno del fumettista italiano. Una vignetta mostra un monaco indicato come “Donald Trump” che prega mentre una giovane donna si china e mostra il fondoschiena coperto dall’uccellino di “”. Un contenuto messo a disposizione dei suoi 118di follower: “E non ci indurre in tentazione”, ha aggiuntousando una frase del Padre Nostro. And lead us not into temptation … pic..com/8qNOXzwXS9 —(@) November 21, 2022 Un disegno per sfidare l’ex presidente degli Stati Uniti, ...

Elon Musk riesce a far innervosire anche. Il geniale fumettista italiano, conosciuto a livello globale per le sue tavole dal forte fascino sensuale, ha risposto al miliardario e da poche settimane proprietario di Twitter per l'...Milo Manara si scaglia contro Elon Musk, dopo che il proprietario di Twitter ha pubblicato una sua immagine senza permesso.