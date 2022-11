Milano | tutto pronto per l’inaugurazione della prima tratta della metropolitana M4

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – ?per l’avvioM4 a, che permetterà di collegare l’aeroporto di Linate – che nei primi cinque mesi del 2022 ha recuperato il traffico passeggeri pre Covid – con Piazzale Dateo (sei stazioni). Nel 2023 si arriverà in pieno centro con l’apertura di altre due stazioni per poi proseguire fino al capolineastazione FS diSan Cristoforo. Realizzata da un raggruppamento di imprese guidato da Webuild, il principale gruppo italiano nel settore delle grandi opere infrastrutturali, la M4 è unasenza conducente: un sistema che i milanesi già utilizzano con la M5 e ...