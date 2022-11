Milano | tentano di rubare abbigliamento per oltre 200 euro | due giovani arrestati

(Di martedì 22 novembre 2022), 22 nov.(Adnkronos) - Nel pomeriggio di ieri, a, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato, per furto aggravato in concorso, un 21enne, con precedenti di polizia e un 18enne, entrambi di nazionalità tunisina. I due sono stati visti dal personale di sicurezza dello store Zara di corso Vittorio Emanuele mentre occultavano all'interno di uno zaino articoli diper un valore complessivo di 265. Così è scattata la richiesta di intervento ai carabinieri, che sono intervenuti bloccando i due e restituendo la refurtiva al negozio. I due ragazzi sono stati

