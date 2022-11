Milan | Sky | “Si segue un portiere per Giugno”

Leggi su seriea24

(Di martedì 22 novembre 2022)- Ilritornerà ad allenarsi aello nei prossimi giorni, senza molti giocatori che sono assenti per le convocazioni dei Mondiali, tra cui anche Giroud e Theo Hernandez. Ilattivamente il mercato di, dove vuole proteggersi nel caso in cui arrivino delle offerte dolorose, dove la società Lombarda è costretta a cedere i propri top per il bilancio. Non solo mercato in uscita, ma anche in entrata, dove Di Marzio nel suo blog ha specificato che i Rossoneri stannondo unin scadenza di contratto. Si tratta di Marco Sportiello, uno dei migliori nel suo ruolo e in uscita dall’Atalanta, momentaneamente ancora non ha firmato il rinnovo del contratto. Ilha Maignan ...