Milan | Braglia su Leao | “Se dovesse arrivare un’offerta importante…”

Il premio aPremio alla carriera all'ex portiere professionista comasco. Lo si ricorda in Serie A con le maglie di Como e Genoa. Un anno (1997/98) anche con quella deldi Capello....prima oggi è difficile ma il percorso di risalita è comunque lampante e sotto gli occhi di tutti (ilsecondo è a soli due punti). A parlare del momento dei bianconeri è stato Simone, in ...Simone Braglia, ex portiere, ha commentato a TMW Radio, il tema relativo al rinnovo di contratto di Leao con il Milan Simone Braglia, ex portiere, ha commentato a TMW Radio, il tema relativo al rinnov ...Sono queste le parole di Simone Braglia, l'ex portiere a TMW Radio commenta il Milan nella sua situazione del rinnovo di Leao.