Milan | Adani | “Maldini è stato fondamentale da dirigente”

A sorpresa c'è anche Bobo Vieri ai Mondiali in Qatar . L'ex attaccante di Juventus, Inter eè infatti approdato in zona Mondiali dove con i suoi compagni e amici Lele, Nicola Ventola e Antonio Cassano commenterà tutto quello che accadrà in questo mese di rassegna continentale. La ...Ennesima sentenza firmata Antonio Cassano. L'ex giocatore di Roma, Real Madrid, Inter e, sempre più lanciato sui social grazie alla Bobo tv con Vieri,e Ventola, ha ancora una volta detto la sua senza peli sulla lingua. "Io dico che Juventus e Inter sono fuori dalla lotta ...Lele Adani e Antonio Cassano sono tornati a parlare della Juventus dopo la vittoria dei bianconeri contro la Lazio ...In una puntata della Bobo Tv, il barese si sbilancia senza troppi giri di parole sulla lotta scudetto vedendo come unica antagonista del Napoli di Spalletti il Milan di mister Pioli.