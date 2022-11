Migranti | Meloni | ' relazioni con Grecia e paesi fronte Sud | insieme per proposta efficace'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Le confermo l'assoluto interesse a rafforzare lebilaterali con la, stiamo molto proiettando la presenza italiana sulsud. C'è massimo interesse, io non ho ancora incontrato il primo ministro greco e spero di farlo in tempi rapidi, ma in modo naturale abbiamo portato avanti delle iniziative. Anche sull'immigrazione, la, come Malta, Cipro e le nazioni" più esposte ai flussi, sono quelle che, come l'Italia, "meglio conoscono e meglio possono lavorare a una soluzione che è nell'interessa di tutti, ma sono senz'altro più interessati e competenti" a mettere"una". Lo dice il premier Giorgia, rispondendo alla domanda di un cronista greco in conferenza stampa.