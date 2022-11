Microchip | opportunità e sfide dell’industria dei semiconduttori americana

Leggi su formiche

(Di martedì 22 novembre 2022) La Semiconductor Industry Association (Sia) ha diffuso di recente il suo ultimo rapporto sullo statodei, con un’attenzione alle più recenti dinamiche – tra pandemia e approfondirsi della competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina – che hanno coinvolto il settore. Il report prende in esamine lecorrenti così come ledi crescita e innovazione. Nel 2022 l’importanza deiper l’economia globale ha continuato a crescere, con gli operatori del comparto che hanno aumentato il volume di produzione e gli investimenti in R&D per stare al passo della domanda e così allentare le difficoltà registrate nel corso dell’anno precedente. L’industria globale dei chip è infatti sulla traiettoria di registrare il più alto ...