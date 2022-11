Mia imita mamma Alessia Marcuzzi | quanto vale il look ‘rubato’ dall’armadio della mamma

... nelle scorse destinataria di una esilarante imitazione che ha fatto sorridere quasi 60mila follower Nel video , in particolare,l'entusiasmo che ogni giorno (pare) la Marcuzzi dimostri per ...... anche se su Twitter esiste un video di Luciano in cui - parlando di Dal Moro -il gesto di ... se prendo il Covid ciao a tutti, mi faccio la quarantena a casae torno alla vita di tutti i ...Sui social il siparietto della bambina che, prendendo in giro la sua mamma nel modo di vestire e nella voce, ha divertito gli invitati di una cena casalinga ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...