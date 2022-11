Meteo | le previsioni in Campania di martedì 22 novembre

Sulla base delleper le prossime ore, le quali prevedono precipitazioni con carattere di temporale con quantitativi da moderati ad elevati, è scaturita l'emanazione dello ...Puglia - Tempo instabile durante la giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi, più intensi sulle zone settentrionali della regione. Generale miglioramento tra la sera e ...In vista delle avverse condizioni meteo che interesseranno il territorio modicano nella giornata di oggi 22 novembre e per le prossime 24 ore, sono previsti possibili temporali. Sulla base delle previ ...Situazione in tempo reale: La rilevazione radar più vicina delle ore 5:50 segnala precipitazioni intense con intensità 5 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno ...