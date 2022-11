Messico-Polonia | le formazioni ufficiali | Lozano contro 6 'italiani' | ci sono Moreno e Lewandowski

Prima sorpresa del torneo. L'Albiceleste chiude avanti il primo tempo, ma nella ripresa subisce la rimonta. Alle 17, in serata Francia - ...Il portiere delè il giocatore con più anni a partecipare al Mondiale in Qatar. Gioca in patria nel Juarez e in nazionale è il secondo di ...Dopo l’incredibile sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita, tocca a Messico e Polonia chiudere la prima giornata del girone C. Nella formazione ufficiale dei polacchi c’è Nicola Zalewski: ...Alle 17:00, la Polonia farà il suo esordio al Mondiale in Qatar contro il Messico. La Juventus ha dedicato un tweet ai due bianconeri Szczesny e Milik. in vista della gara di oggi ...