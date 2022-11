Messico-Polonia domani in tv | orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

(Di martedì 22 novembre 2022) Le indicazioni per vedere inin tv, sfida valida per la prima giornata del Gruppo C aidi. Il girone offre subito questa sfida sulla carta equilibrata, tra lo spirito combattivo dei centroamericani e la solida formazione polacca, guidata dal centravanti Lewandowski. Pronostico incerto, spettacolo assicurato. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 17:00 di martedì 22 novembre, con la partita che sarà visibile intv e in chiaro su Rai Due e Rai 4K, oltre che insu Raiplay. SportFace.

Il Mondiale diha inizio a Doha . Entrambe le Nazionali si sono rese protagoniste nei rispettivi gironi di qualificazione. " El Tricolor " nel cammino verso Qatar 2022 ha conquistato ben 28 punti ...In mezzo Danimarca - Tunisia, alle 14:00, e, alle 17:00, forse già decisiva per gli equilibri del Gruppo C, quello dell'Argentina. Per Messi e compagni l'esordio è in discesa visto ...Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 22 novembre ci sono i Mondiali del Qatar 2022. La fase a gironi entra nel vivo. Si comincia alle 11 con Argentina – Arabia Saudita. L’Argenti ...MONDIALI - A Mondiali 360, il programma quotidiano su Qatar 2022 del canale Twitch di Eurosport, inizia la sfida dei pronostici!