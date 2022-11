Meloni | Si invoca la piazza sul Reddito di cittadinanza | ma lo Stato non può occuparsi all' infinito di chi lo percepisce

(Di martedì 22 novembre 2022) Il premier in conferenza stampa dopo l'approvazione del disegno di legge di bilancio da 35 miliardi di euro. "È una manovra figlia di scelte politiche, come è giusto e normale che sia per un governo politico, è una manovra coraggiosa, coerente con gli impegni che abbiamo preso con il popolo italiano e che scommette sul futuro. Non abbiamo paura di perdere consensi"

Proprio a proposito della modifica del rdcsi è schierata contro l'opposizione. 'Vogliamo trasformare l'assistenza in lavoro, vogliamo accompagnare queste scelte' ha detto ricordando come già ...... tra chi sosteneva una linea più soft rispetto a quella dellache lo avrebbe tolto tra sei ... L'attacco al Reddito di cittadinanza scatena l'ira del leader del M55 Giuseppe Conte chela ...“Sono molto soddisfatta del lavoro fatto, per due ragioni fondamentali: primo, abbiamo scritto una legge di bilancio che non si limita a un lavoro ragionieristico ma fa scelte politiche, in appena un ...Manovra, avanti a fatica.Questa sera, a Consiglio dei ministri ancora in corso, i tasselli del puzzle non erano ancora tutti a posto. Con un tira e molla proseguito fino all’ultimo sull’entità dei tag ...