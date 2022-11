Meloni | “Senza figli non avremo domani”

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – “Altra scelta fatta nella manovra è sulla famiglia, ma anche su questo noi manteniamo un impegno preso. Noi abbiamo sempre detto che il nostro primo impegno, ancor prima del cuneo, era il sostegno alla natalità, perché se continuiamo a guardare all’oggipensare alnulla reggerà”, a partire dal “welfare. In passato si è fatta la scelta di guardare all’oggi, noi abbiamo fatto una scelta diversa. Per noi le due scelte fondamentali sono cuneo fiscale e famiglie. Poi ci sono stati anche altri provvedimenti, ma a me pare che il segnale sia stato chiaro”. Lo dice il premier Giorgiain conferenza stampa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

...dello Stato per occuparsi delle persone dai 18 ai 60 anni" ha annunciato poi Giorgia, come ... il governo in carica sta già pensando a delle misure per sostituirlo e per non lasciareaiuti ...leggi anche Legge di Bilancio 2023, ecco cosa c'è nel testo ufficiale approvato dal governo...testo della legge di Bilancio non è facile capire le sfumature che distinguono il primo caso ...Sono 21 i miliardi di interventi contro il caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese; ...Il governo si appresta a varare una manovra da circa 35 miliardi di euro per la redazione della Legge di Bilancio 2023. Vediamo cosa contiene al sul interno.