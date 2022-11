Meloni rivendica | in manovra nostra visione “Segnali” su cuneo e famiglie

(Di martedì 22 novembre 2022)zione orgogliosa da una parte, mani avanti dall'altra. Giorgiapresenta la sua primaeconomica, 35 miliardi di cui ben 21 totalmente assorbiti dal contrasto al caro bollette. E infatti l'enfasi è tutta per le altre misure: dal taglio delfiscale all'aumento delle pensioni minime, dalla flat tax fino a 85mila euro per le partite Iva al congedo parentale retribuito all'80%. Definisce questa legge di bilancio "coraggiosa", "non ragionieristica" ma "politica", non fatta "ai fini del consenso" ma guardando a ciò che è "giusto". Insomma, una scommessa "sul futuro". Non a caso, però, decide di aggrapparsi alla parola "": essendoci molto poco a disposizione per poter mantenere le tante promesse fatte in campagna elettorale, la strada è quella di dare qualche segnale, ...

le decisioni del governo, parla di 'discontinuità', si dice 'fiera' dell'intervento sui rave e sull'ergastolo ostativo e assicura che non ci sarà più 'un approccio ideologico' nella ...... una misura che,il ministro Roccella, "è strutturale". E ancora, come annunciato, arriva un aiuto sul fronte delle spese. "L'Iva su tutti i prodotti della prima infanzia - dice- ...La premier invia un messaggio all'incontro 'Non più sole' in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: "In Italia il quadro è preoccupante ma il Govern ...(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2022 «Guardi, fermo restando che non mi pare che non siamo disponibili. Mi ricordo che in altre situazioni siete stati molto meno assertivi. Lei ...