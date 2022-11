Meloni | manovra da 35 miliardi | stop al caro bollette | fine Rdc | quota 103

Leggi su velvetmag

(Di martedì 22 novembre 2022) Il Governoha approvato in Consiglio dei ministri laeconomica per la legge di bilancio 2023. Un progetto di spesa da 35. “Sono molto soddisfatta del lavoro fatto” dice la premier. Ecco alcuni dei capitoli principali. “Questa– spiegain conferenza stampa – la presenta un Governo che in appena un mese l’ha scritta. Alla base della norma, che conta complessivamente 35di euro, ci sono due grandi priorità: la crescita, cioè mettere in sicurezza il tessuto produttivo” e, dall’altra parte “la giustizia sociale.” “Vale a dire l’attenzione alle famiglie e ai redditi più bassi“. Foto Ansa/Fabio Frustaci“Lo Stato interviene per calmierare leper le ...