Meloni | Manovra come bilancio familiare | quando mancano risorse non pensi al consenso

Lainoltre introduce una maggiorazione dell'assegno unico anche per chi ha il primo figlio: secondo quanto si apprende oltre al raddoppio della maggiorazione forfettaria dell'assegno ...... si sta tenendo proprio in questo momento, martedì 22 novembre a Palazzo Chigi , la conferenza stampa sulla2023. Il presidente del Consiglio , Giorgia, ha però avuto un imprevisto. ... Manovra, Meloni: "Aiuto ai ceti medi e non ai ricchi. Data priorità a crescita e giustizia sociale" - Aggiornamento del 22 Novembre delle ore 10:16 - Aggiornamento del 22 Novembre delle ore 10:16 21 miliardi di euro di interventi contro il caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese.Via libera alla manovra di bilancio del governo Meloni, con una dote finanziaria di 35 miliardi di euro. “Alla base delle norme che contano complessivamente 35 miliardi di euro ci sono due grandi ...