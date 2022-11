Meloni e la stampa? Travaglio gela Giannini | quegli applausi coreani a Draghi

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 novembre 2022) Si parla del rapporto trae potere nella puntata di martedì 22 novembre di Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. Il punto di partenza è il botta e risposta tra Giorgiae i cronisti che partecipavano alla conferenzasulla legge di bilancio. La premier voleva lasciare per raggiungere un altro appuntamento, ma i giornalisti le hanno chiesto di rispondere a tutte le domande in sala. "E che devo fare? Spiegherò al presidente di Confartigianato che se non restavo qui scrivevate che non rispondevo alle domande... Come, dovevo tagliare l'introduzione della conferenza? Non posso spiegare la legge di bilancio in 4 minuti... Se ci riuscite voi...". "Ora mi costringete a restare qui, eppure in altre occasioni non mi ricordo che siete stati così coraggiosi... A cosa mi riferisco? Lo ...