Meloni | “Aiutiamo chi ha bisogno | non i ricchi” E aggiunge | “Congedo parentale retribuito all’80%” Salvini | “Pace fiscale solo all’inizio”

Giorgiapresenta la Manovra: "Misure rivolte al ceto medio e non ai ricchi, diamo priorità alla crescita e alla giustizia sociale". La L'articolo Giorgiasulla Manovra: "il ceto medio, non i ricchi" proviene da True ...'Non abbiamo fatto quella scelta perché non potendo distinguere il reddito di chi acquista quei beni, la misura sarebbe andata anche a chi non ne aveva bisogno', ha spiegato Giorgiadicendo p ...Enrico Letta ha preceduto il presidente M5s annunciando prima di lui la data della manifestazione Pd contro una manovra “improvvisata e iniqua” approvata ieri dal governo Meloni ... di lavoratori e il ...“Sono molto soddisfatta del lavoro fatto ”. Con queste parole la premier Giorgia Meloni ha iniziato la conferenza stampa sulla ...