Meloni accetta la mediazione e rinvia l’addio al reddito di cittadinanza

Leggi su linkiesta

(Di martedì 22 novembre 2022) Approvata la legge di bilancio 2023, la prima del governo. Il varo è arrivato in piena notte, al termine di un consiglio dei ministri durato tre ore e mezzo. Il testo da «quasi 35 miliardi» sarà presentato dalla presidente del Consiglio in conferenza stampa alle 10. «L’Italia torna a correre», ha scritto la premier sui social. Un provvedimento che si basa su un approccio «prudente e realista», che tiene conto della situazione economica ma anche «sostenibile per la finanza pubblica», sottolinea una nota del ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti. La battaglia ora si sposta in Parlamento, ma il testo potrebbe non arrivarci subito perché dietro il via libera non tutte le cifre sono a posto. Ma per orapuò sperare che a Bruxelles e ai mercati arrivi il messaggio sulla responsabilità delle scelte economiche. Palazzo Chigi ha seguito la ...