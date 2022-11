Mattarella “Coesione del Paese passa dai Comuni”

(Di martedì 22 novembre 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – “Occorre ridurre le distanze tra centro e periferie metropolitane e i divari tra chi gode di determinati servizi e chi invece li raggiunge a fatica e solo in parte.Ridurre le distanze nella possibilità di esercizio dei diritti: perchè oggi, tra realtà urbane e aree interne, tra centri di grande collegamento,tà montane e realtà insulari, non sempre i diritti e i servizi riescono ad essere assicurati in modo eguale. Ladelanche e, vorrei dire, soprattutto, dai”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, all'assemblea dell'Anci a Bergamo.“Sono compiti di straordinario rilievo che richiedono un impegno condiviso e solidale. Sussidiarietà, infatti, non significa scaricare le difficoltà sull'anello istituzionale più a ...

del presidente che in mattinata si era soffermato sulla necessità di una forteistituzionale del Paese anche in una materia più ampia come quella del welfare: che, per, "è una con identica dignità e impegno, alla responsabilità di sostenere le nostre comunità, offrendo servizi di carattere universale", ha aggiuntoPer il capo dello Stato 'ladel Paese L'interesse generale viene prima del particulare. E ancora: i diritti costituzionali dei cittadini devono essere garantiti al Nord come al Sud.