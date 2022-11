Massimiliano Gallo al Teatro Troisi con ‘Stasera punto e a capo’

Leggi su 2anews

(Di martedì 22 novembre 2022) Aldi via Leopardi da giovedì 24 novembre arriveràcon il suo spettacolo “Stasera,e a capo”. Nuovo imperdibile appuntamento di stagione aldi via Leopardi, dove, da giovedì 24 novembre arriveràcon il suo spettacolo “Stasera,e a capo”. In scena fino a domenica