Maroni | Salvini | “Leghista sempre e per sempre | buon vento Roberto”

Leggi Anche È morto Roberto: l'ex segretario della Lega aveva 67 anni. È stato più volte ... criticando in maniera aperta la linea populista diche ha scelto di portare il partito su un ......ha rappresentato una Lega di governo, più equilibrata e orientata alla concretezza. Non ha sempre avuto rapporti facili con Umberto Bossi così come con Matteodi cui non condivideva ...Durante il terzo governo Berlusconi Maroni è stato Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. E' morto all'età di 67 anni a Varese: ha iniziato come segretario della Lega Nord locale negli anni No ...Roberto Maroni si è spento nella sua casa di Varese questa notte alle 4. Un nome che nel mondo della destra italiana, ma anche nel panorama politico italiano ha lasciato un profondo solco. L'ex ...