Maroni | Salvini | “Leghista sempre e per sempre | buon vento Roberto”

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – “Grande segretario, super ministro, ottimo governatore,e per”. Lo scrive Matteosu Instagram, ricordandomorto oggi. “Un pensiero e una preghiera per chi ha fatto il segretario della Lega prima di me” dicea Rtl 102.5.“amava la barca a vela – ricorda il leader della Lega – Un pensiero alla sua famiglia e a chi lotta contro la malattia”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Morto Roberto, il cordoglio di Matteoe Giorgia Meloni . Le reazioni del mondo della politica . La malattia di Roberto. Morto Roberto, il cordoglio di Matteoe ...Nel corso del giornale orario delle 9 di RTL 102.5 è intervenuto il segretario della Lega e vicepremier Matteo, che ha commentato la notizia della morte di Roberto. "Non è il modo migliore per iniziare la giornata. Un pensiero e una preghiera per chi ha fatto il segretario della Lega prima di me.La morte di Roberto Maroni scuote la politica. Ecco i messaggi di cordoglio di Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Emanuele Fiano e tanti altri ...Lutto nel mondo della politica. È morto Roberto Maroni: l’ex ministro si è spento a 67 anni. Da tempo lottava contro una grave malattia. La famiglia, sui social, ha scritto: “Questa notte alle ore 4 i ...