Il Sannio Quotidiano

Dalla sinistra arriva anche il pensiero di Carlo: "Il modo migliore per ricordare Robertoè dire la verità: al di là delle differenze politiche, è stato un vero uomo di Stato . E in ...Ospite in tutte le tv, talk show e stracciamento di, rivoluzione e ribalta nazionale: Mattia ... Sócc'mel! Tempo fa Carlo, attaccato da Mattia Santori, nuovo Guardiano della Purezza ... Maroni: Calenda, ‘un vero uomo di Stato, in Italia non è cosa da poco’ La morte di Roberto Maroni scuote la politica. Ecco i messaggi di cordoglio di Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Emanuele Fiano e tanti altri ...Roma, 22 nov (Adnkronos) – “ll modo migliore per ricordare Roberto Maroni è dire la verità: al di là delle differenze politiche, è stato un vero uomo di Stato. E in Italia non è cosa da poco”. Lo scri ...