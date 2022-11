Marco Narducci | avete mai visto l’ex marito di Manuela Villa? FOTO

News Rimini

Jacopo, chi è il figlio nato dal matrimonio tormentato trae Manuela Villa, figlia di Claudio. Figlio di due professionisti del mondo dello spettacolo, Jacoponasce dal matrimonio travagliato tra Manuela Villa e. Proprio ...Tutto sue sulle nozze con Manuela Villa: ma dopo la nascita del figlio il loro matrimonio naufraga. Entrato a far parte anch'esso del mondo dello spettacolo,si mantiene a ... Sampierana, Narducci: “Per il primo posto lotta a tre”. Tesserato Drudi Manuela Villa è una cantante e scrittrice italiana, figlia del grande cantante Claudio Villa. Leggiamo tutto su di lei all'interno!Le anticipazioni hanno svelato i nomi delle possibili new entry nel reality di Alfonso Signorini. Tra di loro spicca Manuela Villa: scopriamo chi è. Con ben sei concorrenti in isolamento a causa del C ...