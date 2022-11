Manovra | Meloni | ' tregua fiscale senza alcun condono | solo buonsenso'

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Non è previstonella" prevista in"maoperazioni di. Sono annullate tutte le cartelle sino ai mille euro e vecchie più di 7 anni", per le quali "la riscossione risulta più costosa della cancellazione. Per tutte le altre, c'è una maggiorazione da pagare del 3%" e la possibilità di "rateizzazione". Così il premier Giorgia, in conferenza stampa.

... è arrivato dalla primafinanziaria del primo governo di destra - destra: salvo colpi di ... Ci voleva insomma Giorgiaper allinearci finalmente alle soglie in vigore in diversi paesi ...Lo mette nero su bianco laapprovata dal governo della presidente Giorgianell ultimo Consiglio dei ministri. " Per riavviare il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di ...La premier Giorgia Meloni presenta la legge di bilancio 2023: “Vale 35 miliardi, priorità crescita e sociale”. Al caro bollette 21 miliardi, 9 miliardi per l’Isee a 15mila euro. Pensioni minime rivalu ...Alvaro Santos Pereira, presentando le prospettive economiche dell'Ocse a Parigi, ha risposto così a chi chiedeva quale fosse il suo suggerimento all'Italia, nel giorno in cui Giorgia Meloni presenta ...