Manovra | Meloni | ' come bilancio familiare | non pensi al consenso | si fanno scelte'

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Solto contenta del lavoro fatto e dell'approccio da" della: "quando ti occupi del tuoe le risorse mancano non stai a preoccuparti delma di cosa sia giusto fare per far crescere la famiglia nel migliore dei modi, sidellee ci si assume delle responsabilità. E' una legge finanziaria coraggiosa, coerente e che scommette sul futuro". Lo ha detto il premier Giorgiain conferenza stampa, illustrando i contenuti dellaapprovata nella notte.

