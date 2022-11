Manovra | Meloni | ' altra grande priorità è taglio costo lavoro insieme a energia' **

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov (Adnkronos) - Nella manovra "c'è ilde cuneo fiscale, confermiamo ildel 2pc per i redditi fino a 35mila euro, prorogato, ma aggiungiamo un 1pc didel cuneo, che arriva al 3pc per i redditi fino a 20mila euro. E' una misura che aiuta i redditi più bassi. Questa misura, al netto dell'intervento sull', è la piùsa, oltre 4mld al netto. L'la abbiamo data aldeldel". Lo ha detto la premier Giorgiaillustrando la manovra.

Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia, durante la conferenza stampa sullaeconomica del governo di cui si dice 'molto soddisfatta'. 'L'approccio che abbiamo avuto è come quello ...: è unache fa scelte politiche "Sono molto soddisfatta del lavoro fatto con questa...Risorse economiche concentrate sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione La premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione della manovra ...21 miliardi di euro di interventi contro il caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e ...