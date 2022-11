Manovra | la conferenza stampa di Giorgia Meloni

(Di martedì 22 novembre 2022) La premier parla dellavarata dal governo, che ora affronterà la discussione in Parlamento: dalle pensioni alla flat tax, dal mese di maternità facoltativa pagato all’80 per cento all’abolizione del reddito di cittadinanza, ecco le misure che sono state decise

Lo ha spiegato il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, n el corso dellastampa del governo per illustrare laapprovata ieri sera dal Consiglio dei Ministri. ...... i nuclei con minori, disabili, anziani e donne in gravidanza', ha assicurato la ministra del Lavoro, Marina Calderone , instampa sulla. 'C'è un collegamento con la formazione, c'...21 miliardi di euro di interventi contro il caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese.(Teleborsa) - "Siamo qui da 30 giorni, sembra che siano passati mesi se non anni. Ma penso che gli italiani stiano cogliendo il cambio di marcia e questa manovra è un esempio". Lo ha detto ...