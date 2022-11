Manovra | la conferenza stampa di Giorgia Meloni

(Di martedì 22 novembre 2022) La premier parla dellavarata dal governo, che ora affronterà la discussione in Parlamento: dalle pensioni alla flat tax, dal mese di maternità facoltativa pagato all’80 per cento all’abolizione del reddito di cittadinanza, ecco le misure che sono state decise

Durante lastampa di ieri, 22 novembre, per la presentazione dellada 35 miliardi del governo ha troncato le domande e si è lasciata andare a giudizi gratuiti (e inaccettabili) ......difficoltà economiche non ha versato le tasse La tregua fiscale sulle cartelle contenuta in... ha spiegato il viceministro dell'economia Maurizio Leo (in foto) instampa 'Le ...Con la nuova manovra è stata aggiunta la possibilità di ottenere la social card destinata alle famiglie con reddito inferiore a 15.000 euro ...(Teleborsa) - Social card, novità per i congedi parentali. Ma non solo: la prima manovra targata Meloni mette sul piatto 35 miliardi, gran parte dei quali destinati a fronteggiare il caro ...