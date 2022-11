Manovra | Fratoianni contro Meloni | ' Nulla contro le diseguaglianze siete forti solo con i deboli'

(Di martedì 22 novembre 2022) Unache bastona i poveri, che favorisce il nero e gli evasori e il resto sono mance. 'No Presidente, la vostra non è unacoraggiosa. Avete agito in continuità con il governo ...

Il segno dellasta in una frase: deboli coi forti e forti con i deboli." Lo scrive il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell' Alleanza Verdi Sinistra "...... Giuseppe Conte , nel giorno in cui il Governo si appresta, con l'arrivo dellain Consiglio ...: 'Siamo di fronte ad uno strabismo' 'Scatenandosi contro il reddito di cittadinanza - ha ... Manovra: Fratoianni, 'ci aspettavamo poco, governo ha fatto pure peggio' Roma, 22 nov. (Adnkronos) - No Presidente Meloni, la vostra non è una manovra coraggiosa. Avete agito in continuità con il governo Draghi, dimostrando come la vostra fosse una finta opposizione.Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni critica la Finanziaria del governo Meloni che non affronta il nodo diseguaglianze ...