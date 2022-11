Manovra economica | Meloni | “Molto soddisfatta Aiuti al ceto medio | non ai ricchi”

(Di martedì 22 novembre 2022) “Sonodel lavoro che abbiamo fatto: primo perché abbiamo scritto questa legge di bilancio che non si limita a un lavoro ragionieristico ma fa delle scelte politiche. Le presentiamo in appena un mese, è unache ricalca e racconta di una visione politica”. Così, la presidente del Consiglio Giorgiadurante la conferenza L'articolo proviene da Inews24.it.

Sono passate poche ore dalla fine del Consiglio dei Ministri chiuso a tarda serata in cui il governo ha approvato laper il 2023, la prima con la firma di Giorgia Meloni ed è con ...Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa sulladel governo. Inoltre, ha aggiunto Meloni, 2022 - 11 - 22 10:57:37 Pensioni: Salvini, 10% in ...In tardissima serata è arrivato il via libera per la Legge di Bilancio. Un testo da 35 miliardi che viene presentato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi in conferenza stampa alle 10. Il..Verrà esaminata oggi la manovra economica da 32 miliardi di euro del governo guidato Giorgia Meloni. Sul Consiglio dei ministri chiamato a varare la finanziaria si scaricheranno però forti tensioni al ...