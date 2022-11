Manovra | da dicembre carburanti più cari | il governo riduce il taglio delle accise

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Dail costo di benzina e diesel aumenterà a causa del dimezzamento deldeciso in legge di bilancio. Gli sconti, infatti, volti a mitigare gli aumenti dei, verranno ridotti: “Dal 12022 sulla benzina e il gasolio si passa da 0,25 per litro a 0,15, mentre per il Gpl da 0,085 per kg a 0,051” , si legge nel comunicato del Ministero dell’economia efinanze. La riduzione degli sconti, invece, non avrà effetto sugli autotrasportatori. Il provvedimento era già stato preannunciato dal Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida che, prima di entrare in Consiglio dei Ministri, aveva detto: “Quando è intervenuto lo sconto sullela benzina era molto sopra i prezzi ...