Manovra da 35 miliardi | focus su famiglie | imprese | flat tax fino a 85mila euro annui

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov – Ladel governo per il 2023 prende forma. L’intenzione sembra essere quella, soprattutto di “non aumentare” la pressione su determinate fasce di reddito, questo sebbene gli strumenti continuino ad apparire come estremamente limitati.2023 Secondo quanto riporta l’Ansa, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni illustrerà quest’oggi in conferenza stampa i dettagli dellaper il 2023. Il premier si è così espresso al riguardo su Telegram, definendola “un’importante e coraggiosaeconomica a sostegno dei cittadini, con particolare attenzione ai redditi bassi e alle categorie in difficoltà”. Poi l’inevitabile “slogan”: “L’Italia torna a correre”, per “favorire la crescita e aiutare”. Pochi sostegni, come sempre Il presidente ...

Sono questi alcuni dei punti ancora in corso di scrittura per ladi bilancio 2022 che è ... In tutto la misura assorbirebbe 5. "Stiamo insistendo sulle nostre battaglie: pensioni, ......21in deficit sono già destinati alle misure contro il caro - energia dunque lo spazio in cui far entrare tutto è una decina di. Bollette, pensioni e social card. Ladel ...Altre risorse per riduzione del cuneo fiscale e dell'Iva su alcuni prodotti, aumento dell'assegno unico per le famiglie, per agevolazioni ...La Manovra economica da 35 miliardi per il 2023 è stata approvata dal Cdm. Il premier Giorgia Meloni la definisce "coraggiosa". Tra le misure, Iva ridotta su assorbenti e prodotti per l'infanzia, non ...