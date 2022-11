Manovra | Conte | “Governo vigliacco | mostra i muscoli con gli ultimi M5s si opporrà” Letta | “Pd andrà in piazza sabato 17 per protestare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) “Questoha volutore isolo contro una fascia ristretta di popolazione”. L’attacco all’esecutivo dopo laè arrivato dal leader M5s Giuseppe. Che ha protestato, innanzitutto, per la decisione di arrivare allo stop al reddito di cittadinanza dal 2024. “Spaccia vigliaccheria per coraggio”, ha scritto in un post su Facebook, “confonde la prudenza con l’ignavia. Vuole togliere al Paese l’unico sostegno che non ha mandato per strada milioni di persone in estrema difficoltà e lavoratori che pagano lo scotto di stipendi da fame che non consentono nemmeno di fare la spesa. Se vogliono mandare fuori strada gli, troveranno un muro. Non possiamo permettere un massacro sociale“. Il segretario del Pd Enricoè invece intervenuto su ...