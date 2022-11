Manovra | che cosa succede a pensioni e reddito di cittadinanza

...risorse reperite la scheda, ecco le anticipazioni sulle novità la variazione dei prezzi a ottobre Inflazione e agroalimentare, i dati di Coldiretti I NUMERI Cartelle esattoriali, quelloc'...- 'E' evidentela coperta è corte. Due terzi delle risorse per calmare il caro bollette e l'aggravio dei costi dell'energia. Se si perDono i posti di lavoro la catastrofe è enorme' ha detto l'esponente della ...Manovra di bilancio, Giorgia Meloni esprime grande soddisfazione per le misure approvate nella legge Finanziaria: «Sono molto soddisfatta ...Approvata la Legge di Bilancio: cosa prevede la manovra Novità su Pensioni, Energia, Reddito di Cittadinanza e non solo.