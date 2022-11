Manovra | caro energia | pensioni | reddito di cittadinanza Cosa contiene punto per punto

(Di martedì 22 novembre 2022) C’è un «approccio prudente e realista» alla base dellada 35 miliardi approvata nella notte dal Consiglio dei ministri. A spiegarlo è la stessa presidenza del Consiglio, che in una nota chiarisce come la legge di Bilancio «tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare ile l’aumento dell’inflazione». Il «quadro programmatico» è quello «definito nell’integrazione alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022». Lo spirito, dunque, è quello sostenere famiglie e imprese e favorire la crescita, tenendo al contempo in sicurezza i conti dello Stato. Per questo, oltre al contrasto di ...

Lasi basa su un approccio "prudente e realista" che tiene conto della situazione economica ...gran parte delle risorse su interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il..."La- spiega Palazzo Chigi in una nota - si basa su un approccio prudente e realista che ...delle risorse disponibili per interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il...È arrivato nella notte il via libera del Consiglio dei ministri per la legge di Bilancio 2023, la prima del governo Meloni. 35 miliardi di euro che comprendono aiuti per le famiglie e per affrontare i ...Oltre 30 miliardi per la prima manovra economica dell'esecutivo, di cui due terzi per misure contro il caro energia. Interventi anche su fisco, pensioni e reddito di cittadinanza. Ne parliamo con ...