TGLA7

- 'E' evidente che la coperta è corte. Due terzi delle risorse per calmare il caro bollette e l'aggravio dei costi dell'energia. Se si perDono i posti di lavoro la catastrofe è enorme' ha detto l'...Salvo però gli aumenti contrattuali, come previsto con l'ultima, anche in quel caso non ... Così Stefani, senatore della Lega al Senato. Manovra, Candiani: 'Si può dire tutto ma almeno mettiamo al riparo i posti di lavoro' "E' evidente che la coperta è corte. Due terzi delle risorse per calmare il caro bollette e l'aggravio dei costi dell'energia. Se si perDono i posti di lavoro la catastrofe è enorme" ha detto l'espone ...