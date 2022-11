Manchester United-Ronaldo | annunciato il divorzio consensuale

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 novembre 2022) . Lo hail club, separazione con effetto immediato. Cristianois to leaveby mutual agreement, with immediate effect. The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC —(@ManUtd) November 22, 2022 È la conseguenza dell’intervista concessa a Piers Morgan, pochi giorni dopo il portoghese ha raggiunto il suo obiettivo: lasciare lo. Ecco cosa ha detto nell’intervista:esce dallo stadio durante l’amichevole estiva col Rayo Vallecano. “Piers Sarò onesto con te, mi dispiace aver lasciato lo stadio. Probabilmente, o forse no, non lo so. È difficile dirlo al 100% ma diciamo che mi dispiace, Allo stesso modo, però, mi sono sentito provocato ...