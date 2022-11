Manchester United | rivoluzione in vista | i Glazer pronti a cedere il club

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 novembre 2022)inper i Red Devils: i, propietari del, starebbero valutando la cessione Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, ilpotrebbe presto cambiare proprietà. I, che oggi hanno ufficialmente salutato Cristiano Ronaldo, sarebbero infatti interessati a valutare eventuali offerte da parte di investitori esterni per dare il via ad un’asta per la cessione del. L'articolo proviene da Calcio News 24.