Manchester United | proprietari valutano la vendita del club

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – Istatunitensi delhanno reso noto che prenderanno in considerazione ladel. La famiglia Glazera deldi Premier League inglese dal 2005 sta esplorando finanziamenti esterni per migliorare la crescita, una mossa che potrebbe aprire la strada a una potenziale acquisizione. “Come parte di questo processo, il Consiglio prenderà in considerazione tutte le alternative strategiche, inclusi nuovi investimenti nel, unao altre transazioni che coinvolgono la società”, si legge in una nota. Looggi ha anche annunciato la rescissione del contratto con Cristiano Ronaldo. Funweek.

1 Giornata campale in casa: dopo l'ufficializzazione del cessato rapporto tra la squadra di old Trafford e Cristiano Ronaldo , arriva anche la dichiarazione da parte della proprietà della sostanziale messa in ...Commenta per primo Ilha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto di Cristiano Ronaldo . Cody Gakpo , olandese del PSV Eindhoven , è un giocatore che piace molto ai Red Devils e a ten Hag ...Giornata di annunci importanti in casa Manchester United. Dopo la separazione con Cristiano Ronaldo, i Red Devils hanno pubblicato una nota per comunicare che il Consiglio d'amministrazione ...