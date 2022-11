Manchester United | Cristiano Ronaldo | «Mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 novembre 2022), attaccante del, ha parlato dopo la rescissione del contratto con il Red Devils, attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la rescissione del contratto con i Red Devils. PAROLE – «A seguito delle conversazioni con il, abbiamo concordato di comune accordo di risolvere il nostro contratto in anticipo. Amo ile amo i tifosi, questo non cambierà mai. Tuttavia, miilperuna. Auguro alla squadra ogni successo per il resto ...