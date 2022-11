Manchester United | chi dopo Ronaldo? Il nome è solo uno

(Di martedì 22 novembre 2022), chi sarà a sostituire Cristianol’addio di CR7? C’èunnelle idee del club Come riferito dalla stampa inglese, ilsi è subito messo in cerca del sostituto di. Ufficializzato l’addio di CR7, i Red Devils sembrano ora voler puntare sull’olandese Gakpo, valutato però oltre 50 milioni dal PSV proprietario del cartellino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Un'anomalia. Lo è sempre stata la carriera di Cristiano Ronaldo, sin dal suo esordio diciannove anni fa con il. E lo è anche la fine, stavolta per sempre, della sua avventura all'ombra dell'Old Trafford. Ora è ufficiale: Cr7 e i Red Devils si lasciano definitivamente. Una rottura figlia dell'...Nella giornata di oggi, Cristiano Ronaldo ha ufficializzato la rescissione consensuale del suo contratto con il. I Red Devils hanno dato il benservito al fenomeno di Madeira tramite un comunicato ufficiale, e anche CR7 ha voluto commentare, sottolineando tuttavia il proprio amore, in ogni ...Nel pomeriggio di martedì 22 novembre, il Manchester United ha comunicato la propria decisione in seguito alle parole rilasciate nei giorni scorsi da Cristiano Ronaldo. "Cristiano Ronaldo lascia il Ma ...Il fenomeno portoghese si è liberato dalla United e cerca squadra. Tra le tante in lizza per accaparrarsi il fenomeno di Madeira, ecco chi ha avuto l'idea più geniale e divertente.