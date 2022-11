Manchester City | è fatta per il rinnovo di Guardiola | annuncio imminente

(Di martedì 22 novembre 2022) Ilha trovato l’intesa con Pepper ildi contratto fino al giugno del 2025. Tutto fatto esecondo quanto riporta “The Athletic”. Il contratto del tecnico catalano è in scadenza nel 2023, quindi ilha optato per un’estensione biennale. In realtà ilsarebbe fino al 2024 con opzione per un’altra stagione. Il 51enne tecnico catalano, alla guida dei Citizens dal 2016, vanta quattro Premier League, una FA Cup e quattro Coppe di Lega, oltre che una finale di Champions persa nel 2021 contro il Chelsea. SportFace.

